5 casas construídas em terrenos inclinados

Três andares importantes são os que salvam a diferença de altura do terreno desta casa. Neste projeto todas as paredes foram abertas ao exterior, com integração total.

A residência nada mais é do que uma combinação de caixas de concreto que contém diferentes ambientes e cômodos, com uma bela paisagem ao redor.

A casa fica em um terreno com declive para o fundo e tem uma planta aberta livre de colunas e com uma diversidade de níveis de piso que seguem a topografia do terreno. Ambas as fachadas são feitas de vidro e isto estabelece uma forte ligação entre os espaços interiores e exteriores. O concreto é o principal material usado para a estrutura. É combinado com madeira para um visual rústico e orgânico.