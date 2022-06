As 15 melhores dicas de design de interiores

Não é indicado colocar as almofadas na mesma tonalidade do sofá, pois pode deixar o espaço monótono. O ideal é trazer um pouco de contraste com cores alegres. Aposte no veludo e estampas de animais, claro, se você gostar da decoração mais extravagante. Mas aconselhamos que use texturas de pele falsa, certo?