A casa que inspira tendências para todos os espaços

O formato em corredor da cozinha pediu soluções que utilizassem ao máximo as paredes. O mobiliário aproveita a belíssima combinação entre madeira e a cor branca para resultar em um cenário perfeito.

A iluminação é reforçada com luminárias distribuídas ao longo do teto, evitando assim a presença de sombras no local. Os armários com linhas minimalistas oferecem a sensação de que há poucos elementos no local. Contudo, o ótimo espaço de armazenamento no mobiliário é perfeito para acomodar grande quantidade de objetos.