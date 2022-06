6 itens indispensáveis na cozinha

O segundo item essencial na transformação estética e espacial da sua cozinha é o armário, que além de armazenar os utensílios, contribuindo com a otimização do espaço, é um dos principais elementos estéticos do ambiente, dando-lhe identidade e qualidades únicas. Portanto, opte por um jogo de armários que expresse e combine com sua personalidade. Neste projeto do arquiteto Edilson Campelo, o armário planejado da Evviva Bertolini, cujas portas possuem acabamento em vidro na cor azul royal, dão ao ambiente uma estética elegante e sofisticada.