10 soluções para redecorar a sua casa com menos de R$200

Muitas vezes o preço do papel de parede ou grandes adesivos é desanimador. Mas saiba que não precisa de muito para melhorar radicalmente a estética do seu ambiente preferido. A ideia é simples: invista em um cantinho especial. Uma pequena parede, quando coberta com alguns poucos metros de estampas ou desenhos divertidos, oferece uma renovação para todo o ambiente. Pesquise e reflita o quanto sua casa ficará mais legal com um investimento que não passará de R$200!