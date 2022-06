10 projetos fantásticos para uma ducha espetacular

Alguma vez você já pensou em usar diferentes tamanhos azulejos no banheiro? Neste pequeno banheiro retangular, com torneiras modernas, diferentes desenhos foram criados com as peças de azulejos em pedra em vários tamanhos. O desenho trouxe movimento e favoreceu o espaço relaxante de onde se pode tomar banho com água por todos os lados. Que maravilha!