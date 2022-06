10 casas de praia extraordinárias para aproveitar o verão

O verão é para muitos brasileiros a estação mais gostosa e animada do ano. Aliás, para muitos, o verão é um estado de espírito permanente. E, os dias ensolarados e as altas temperaturas são um verdadeiro convite ao deleite dos sabores e prazeres da estação mais quente e sensual do ano. Além dos espaços públicos, como parques, bosques e praias, também é possível desfrutar do sol e do calor na própria casa. Existem casas de veraneio extraordinárias, que além da qualidade estética e material e do conforto ambiental, oferecem aos seus moradores as condições perfeitas para desfrutar de todas as delícias da estação mais gostosa e divertida do ano.

homify apresenta a seguir 10 casas de veraneio deslumbrantes, que certamente realizaram os anseios de seus proprietários e estimulam e inspiram todos que ainda sonham com sua própria casa de verão.