Plantas pendentes: as melhores amigas dos pequenos espaços!

Principalmente quando não temos muito espaço disponível em casa, uma repaginada no décor necessita de ideias personalizadas e criativas que possam renovar as energias e a cara do lar. A boa notícia é que nem sempre essas ideias envolvem grandes orçamentos ou obras muito demoradas, pois tendo um pouco de cuidado extra, o resultado pode ser simples e ao mesmo tempo fabuloso.

A dica de hoje é direta: aposte nas plantas pendentes na hora de renovar espaços pequenos. São aquelas belezinhas cujos ramos e folhas se projetam para fora do vaso, garantindo um maravilhoso efeito de cascata. Este efeito, como veremos a seguir neste guia homify, garante lindos resultados quando aplicado em superfícies verticais, como paredes, quadros, painéis, prateleiras, etc. Veja a seguir e depois não deixe de nos contar o que achou da ideia!