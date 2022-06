Como ganhar espaço em uma cozinha pequena

Espaços pequenos exercitam nossa criatividade. Ter as melhores soluções compor estes espaços requer planejamento, estudo e a presença de um bom profissional – algo que você pode encontrar aqui mesmo, no homify. E para exercitar as ideias da melhor forma em um espaço onde a imaginação é essencial para que as memórias olfativas sejam sempre as melhores, hoje iremos falar da decoração nas cozinhas – ou melhor, na forma de compor a decoração para ganhar mais espaço nas cozinhas pequenas.

Você já deve ter imaginado que este é um exercício difícil, mas extremamente prazeroso. Embora as cozinhas estejam ficando cada vez menores por causa do boom imobiliário que invadiu as médias e grandes cidades, não podemos abrir mão quanto a uma boa decoração do espaço. Afinal, quanto mais pequenos espaços sejam disputados, maior será o desafio para decorá-lo acertando em cada parte e fazendo algo essencial nos dias atuais: aproveitar os espaços da melhor maneira.

Neste Livro de Ideias separamos dicas essenciais sobre iluminação, decoração, cores e organização de uma cozinha pequena. Nossa ideia é ajudar você a transformá-la em um espaço mais dinâmico e que aproveita de uma forma melhor os truques muito utilizados nas decorações de todo o mundo. Dicas de iluminação, organização, utilização de móveis e ainda outras opções, irão mudar o seu ponto de vista sobre espaços pequenos. Ficar atento às nossas sugestões utilizá-las no seu lar, pode trazer resultados tão incríveis quanto você imagina.

Por isso, venha conosco e aproveite ao máximo nossas dicas e comece a utilizar boas ideias no dia a dia do seu lar. Temos certeza que você ficará ainda mais feliz em casa, aproveitando experiências incríveis desde o preparo até a refeição. Anote cada dica, compare as decorações no seu lar e faça adaptações. Você irá se surpreender no final. Aproveite!