Cozinha no pátio: missão cumprida!

Sabemos que as festas já passaram, mas não é preciso deixá-las para trás. Ou melhor, novas festas podem acontecer na sua casa, mais especificamente no seu pátio. Que tal um espaço coberto onde preparar um bom churrasco e outras comidinhas e confraternizar com os familiares e amigos?

A ideia é encontrar um canto no seu jardim onde construir um espaço de convivência apenas com madeira, dos móveis à cobertura. Um lugar fresco com área para a cozinha, para a mesa de refeições e também para uma sala de estar superagradável. Venha conhecer esse paraíso!