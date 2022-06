13 cozinhas com coifas superdecorativas

Outra combinação bonita é a do metal da coifa com o revestimento em madeira, que deixa a cozinha mais aconchegante. Repare ainda que a cozinha, que não é muito grande, dá ênfase no branco do mobiliário e no preto do mármore da bancada. A composição da coifa com delicadas prateleiras também mostra sensibilidade, a mesma que transparece no friso decorado no alto da parede.