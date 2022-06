homify360°: Casa moderna em pleno cerrado

A Casa do Boi é uma obra arquitetônica assinada pelo arquiteto Leo Romano. O diferencial desa residência se dá devido ao seu formato único e original. Composta por blocos de concreto em meio o verde da natureza circundante a Casa do Boi, como foi batizada acentua um estilo de vida moderno e rústico ao mesmo tempo.

Localizada em um condomínio ecológico em Goiânia o formato da casa se ressalta devido a sobreposição dos dois blocos volumosos que se alinham um contra o outro de forma elegante e robusta.

Confortável e arrojada essa casa teve sues volumes divididos entre área privada e social. No volume de cor amarela está a área social com sala living, hall de entrada, salão de TV, cozinha integrada e área de lazer que possui uma vista privilegiada para o cerrado.

Já o volume superior conta com a parte privada da casa – por isso este volume é completamente fechado para o lado da rua, dando maior privacidade para os moradores. A fachada da casa é atrativa – ela foi revestida inteiramente com um painel de azulejos inspirados no trabalho do renomado artista brasileiro, Athos Bulcão.

Com muita técnica e criatividade, Leo Romano nos mostra que esse suntuoso projeto é o que há de mais contemporâneo, ousado e moderno em nossa arquitetura nacional.