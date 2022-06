Como cuidar de pisos de madeira: 6 dicas para fazer certo!

Após o uso prolongado, para manter a verdadeira beleza do piso de madeira, além de deixá-lo sempre com a aparência de “novo”, alguns passos devem ser seguidos, para que seu piso fique sempre com cara nova: use feltro nos móveis, para não arranhar o piso; Não utilize materiais abrasivos, pois podem prejudicar o acabamento e o brilho do piso de madeira; Evite que o piso seja instalado em ambientes úmidos, como cozinhas e banheiros, para que o piso não mofe; Deve-se evitar o contato com líquidos, por menor que seja, para que o piso não manche. É importante também, realizar manutenção frequente com uma vassoura de pêlo e pano macio levemente umedecido.

O que fazer para renovar o piso de madeira? A solução é restaurar o piso. Os pisos de madeira maciça possuem, em média 2 cm de espessura e podem ser revitalizados até três vezes. Dependendo o tipo do piso, a melhor solução para renová-lo, é lixar a madeira, também pode ser aplicado o verniz, em alguns casos. Este é um trabalho árduo e minucioso, e é necessário solicitar ajuda profissional. Mas, o resultado é um piso novo, de novo!

Mantenha o piso sempre lindo e vistoso, como este piso em madeira clara, desenvolvido pela Leoline, no Reino Unido.