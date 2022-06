5 ideias para renovar o piso

Tão populares quanto os carpetes de madeira, os pisos laminados caíram no gosto popular pois saem um pouco mais em conta que seu principal concorrente. Ambos têm a base fabricada em madeira aglomerada, ou a popular MDF, e recebem em sua superfície uma fina camada de aparência, No caso do carpete de madeira a superfície é coberta com uma folha de madeira natural, enquanto no laminado essa camada é de um material diferente, que é muito parecido com a fórmica.

Como os fabricantes de pisos se esforçaram para encontrar estampas muito semelhantes à madeira, quase não se nota a diferença entre os dois tipos de piso. A grande desvantagem, é que os pisos laminados não possuem tantas opções para isolamento acústico quanto os carpetes de madeira. Em relação aos tacos ou pisos de madeira, há vantagens no que diz respeito à riscos, arranhões e manchas, porém, ele não permite restaurações. Caso haja algum dano, é melhor trocar.

Contudo, os tanto os pisos laminados e os carpetes de madeira são de fácil colocação, manutenção e limpeza. Basta uma vassoura de cerdas macias e um mano úmido para que o piso sempre esteja com cara de novo.

