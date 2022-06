23 bares que você vai querer copiar agora

Há muitas formas de criar um ambiente moderno, descontraído e convidativo para ter os amigos sempre por perto, mas algumas ideias são a chave do sucesso para desenhar tais áreas socias. Por exemplo, espaços integrados são mais confortáveis e permeáveis do que salas fechadas com paredes e portas – no homify você sempre pode encontrar projetos exemplares de nossos profissionais arquitetos.

Os espaços integrados podem contar com salas de estar, jantar, cozinhas e muitos mais, inclusive bares, que são pontos cruciais para reunir as pessoas queridas, ou ainda para relaxar a noite depois de um dia estressante.

Hoje nós preparamos uma seleção com bares que você vai ficar morrendo de vontade de copiar em casa. E a boa notícia é que com certeza você pode encontrar um que se adapte ao seu estilo, espaço e necessidades. Confira a seguir!

