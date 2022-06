20 exemplos provam que salas pequenas têm grande potencial

Está planejando uma casa pequena e não sabe o que fazer com a sala de estar? Não se desanime, pois os arquitetos de interiores do homify já trabalharam muito para te mostrar que espaços reduzidos também são cheios de potencial! E no livro de ideias de hoje, separamos 20 exemplos que são a prova viva disso.

Muitos são os truques para dar sensação de amplitude à ambientes pequenos: garantir a melhor iluminação possível, seja natural ou artificial, espaços bem iluminados sempre parecem maiores; espelhos têm a capacidade de dobrar a área de um ambiente; estabelecer a harmonia entre os acabamentos, levando em consideração suas cores e texturas. Estas são apenas algumas das ideias que você verá a seguir. Então, vamos começar esta visita!