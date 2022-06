11 Cozinhas Modernas Com Ilha Para Casas Pequenas

Outra alternativa para quem busca inspirações de cozinhas modernas com ilha. Aqui a cozinha pequena com ilha tem seu espaço otimizado ao contar também com uma pequena mesa acoplada à ilha com cooktop.

Você sonha em ter uma cozinha com ilha no meio e não sabe muito bem como encaixar uma ilha para cozinha pequena na sua casa? Converse com profissionais especializados, como os arquitetos de interiores inscritos na homify. Eles poderão lhe ajudar a elaborar o projeto de cozinha com ilha pequena perfeito para você!