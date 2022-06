18 escadas incríveis que você não pode perder

Em uma casa com vários andares, as escadas desempenham um papel essencial e portanto são indispensáveis. Se pensarmos desta forma, veremos que vale a pena investir nesta peça para tornar sua importância clara e visível. No entanto, tal elemento exige espaço e, por isso, muitas vezes acaba dando um pouco de dor de cabeça para quem está planejando um lar novo, mas não se preocupe, pois todo o esforço vale a pena!

Hoje nós trazemos 18 exemplos de escadas sensacionais que vão te inspirar muito na hora de pensar na sua. As peças que você verá a seguir vão provar que este elemento tão funcional também pode ter um desenho singular e tornar os espaços da casa mais interessantes, e até mesmo definir seu estilo. Além disso, queremos mostrar que os corrimões e guarda-corpos podem superar suas funções através de formas divertidas e inusitadas.

Vamos lá!