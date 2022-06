A casa do penhasco!

A homify apresenta hoje uma casa espetacular, denominada Casa da Piscina, localizada no topo de uma colina, em Sonoma Coast, na Califórnia, Estados Unidos. Construída em 2014 e idealizada pelo escritório HBV Arquitetura, a Casa da Piscina combina alguns fatores indispensáveis para a qualidade estética e ambiental de qualquer espaço habitável: localização privilegiada, materiais expressivos e resistentes, integração com o espaço exterior, uso da luz natural e o contato com a natureza. O projeto emprega técnicas construtivas exclusivas, o que torna o projeto mais funcional e personalizado. Além de vistas espetaculares para a paisagem natural do seu entorno, a maior atração da residência é uma piscina, cujas águas parecem desaguar no precipício.

Certamente não é sempre que podemos contemplar uma casa tão singular inserida em uma paisagem tão deslumbrante. Momentos assim só servem para valorizar a disciplina da arquitetura e sua relação harmoniosa com a natureza? Animado para conhecer mais detalhes e imagens da Casa da Piscina? Então confira a seguir todos os detalhes desta casa espetacular situada no topo do mundo, com vista para o infinito. As imagens fascinantes são do fotógrafo António Chaves.