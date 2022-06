Uma casa maravilhosa e simplesmente única!

Morar na praia é o desejo de muita gente. Afinal, costumamos nos sentir mais relaxados e tranquilos quando estamos com os nossos pés na areia da praia. A atmosfera litorânea, o frescor do mar, as caminhadas na praia e o simples contato com a natureza trazem enormes benefícios ao nosso bem-estar e à nossa saúde física e mental. Por esta razão, tantas pessoas buscam a paz e mais qualidade de vida nestes lugares privilegiados pela natureza.

Hoje você verá uma destas casas de veraneio que nos fazem sonhar acordados com o frescor do mar e com a atmosfera litorânea, tranquila e deslumbrante. A Casa em Seixas está localizada na Vila de Caminha, norte de Portugal, e foi projetada pelo estúdio Castro Calapez Arquitetos. A residência, situada em uma encosta, entre pinheiros de um bosque, proporciona vistas deslumbrantes para o encontro do mar e do rio e do seu entorno cheio de belezas e encantos. O projeto de traços e tons sóbrios tira proveito das vistas e da luz natural.

Curioso para desvendar todos os encantos desta residência simplesmente única e encantadora? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto maravilhoso, que além da localização privilegiada, possui um interior acolhedor e surpreendente que evidenciam sua singularidade e exuberância.

As imagens são de autoria do fotógrafo Antonio Chaves.