Acabe com a bagunça: 6 dicas preciosas!

Se você tem um closet na sua casa, parabéns: já é meio caminho andado para a arrumação, já que o espaço é previsto justamente para organizar as roupas, os calçados e os acessórios. Mas, se você tem apenas um armário, não precisa ficar preocupado: tanto no caso do closet quanto no do armário, o importante é compartimentalizar o espaço, criando áreas específicas para cada tipo de roupa. Assim, estabeleça uma área para casacos, outra para vestidos, outra para calças, outra ainda para saias, camisas, gravatas, echarpes, e assim por diante. Use as gavetas para roupas íntimas, como lingerie, cuecas e meias, assim como para blusas delicadas. Providencie na porta do armário ou em um canto do closet um suporte para gravatas, outro para lenços e echarpes, outro para cintos. Roupas de inverno devem ficar em sacolas de tecido nas prateleiras mais altas, quando não se está na estação. Por sua vez, as bolsas devem ser mantidas de pé em prateleiras ou, se muito moles, deitadas em gavetas ou prateleiras. O segredo aqui é poder visualizar tudo com facilidade, cada coisa na sua área. Se preferir aumentar essa visualização e ter um armário ou closet lindo, organize as peças por ordem de cor, da mais clara à mais escura. O efeito é sensacional e dá a sensação imediata de ordem.