Top 5: Decoração e muito mais!

Como de costume todos os domingos nós apresentamos o nosso TOP 5 artigos da semana, diferentemente do final de semana interior o nosso TOP 5 de hoje está simplesmente recheado de ideias e dicas somente de decoração. Desde as ideias mais inusitadas para a sala de estar, jantar, cozinha até dicas para decorar quartos pequenos, tudo isso para que você possa fazer pequenas alterações em sua casa deixando-a mais bela e muito mais interessante.

Independentemente de está no meio de um processo de reforma ou apenas procurando pequenas sugestões para um determinado espaço da casa, nós sugerimos que sempre procure deixar o seu lar compatível com o seu gosto pessoal. Com isso em mente, selecionamos os artigos prediletos dos nossos leitores essa semana e esperamos que nossas dicas e ideias possam ser úteis para o seu tipo de projeto. Confira!