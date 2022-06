Uma casa moderna que conquistará você do começo ao fim!

A reforma da casa de 104m2 de área construída foi conduzida por uma equipe de especialistas em design de interiores sem esquecer a funcionalidade. A sala de estar – que também é sala de TV – é caracterizada pela leveza, A começar pela escada com guarda-corpo em vidro e degraus brancos que leva ao andar superior. Outro elemento leve é a presença maciça de branco nas paredes, no piso e no mobiliário. Para complementar, madeira clara aplicada ao teto e a detalhes da decoração, a qual, por sua vez, recebe destaque com a iluminação em LED no teto. Apenas os sofás são escuros, ancorando um pouco a vista e equilibrando o uso de claros e escuros.