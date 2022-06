5 erros mais comuns na entrada de casa e como evitá-los

O hall de entrada é o primeiro contato que você tem com a sua casa, por isso, deve refletir a sua personalidade. Para ter uma entrada bonita e funcional, então é preciso caprichar na escolha adequada dos objetos para o local.

Você pode decorar com elementos práticos como cabideiro, aparador, sapateira, espelho, flores etc., mas sem exageros. O ideal é ter uma peça ou outra na entrada e deixar a passagem para livre circulação. Não se esqueça de harmonizar o décor e formar uma integração coerente com a sala de estar.

No entanto, nós aqui do homify sabemos que não é nada fácil decorar e não cometer nenhum erro, por isso selecionamos os 5 pecados cometidos no hall de entrada. Agora, vamos conferir e saber como evitá-los!