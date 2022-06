DYI: 6 Árvores de Natal para você fazer em casa

Esta é mais uma ideia de árvore de Natal construídas de um jeito artístico e feita por você. No entanto, como em outros projetos, orientamos que a construção do objeto seja feito com cuidado, já que, por conta das extremidades pontiagudas, o manuseio deve ser cuidadoso, principalmente quando existem crianças no ambiente.

Para fazer esta árvore, você precisará de:

- 12 pedaços de madeira roliças e pontiagudas, sendo 4 de tamanho grande e 8 em tamanhos menores e parafusos longos.

Comece estruturando a sua árvore com as madeiras de tamanho maior, espalhando as bases em quatro lados e cruzando as pontas. Ao cruzar as pontas na parte superior, utilize parafusos cruzando as madeiras para que a estrutura fique firme. Feito o apoio firme, é hora de espalhar os galhos. Faça o desenho inverso realizado na base, deixar as principais pontas espalhadas por quatro lados da árvore. Deixe as pontas na mesma linha imaginária, dando sensação de simetria entre os galhos. Parafuse as bases dos galhos na estrutura básica da árvore. Por fim, coloque luzes de enfeite sobre a sua árvore e fique encantado!

A ideia é dos ingleses da Farrow e Ball.