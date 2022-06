Reforma total: apê de 54 m² em Uberlândia mais moderno e funcional

Ao adquirir este imóvel, o novo morador não estava completamente satisfeito com o design de interiores. E ele tinha toda a razão, já que esteticamente, o apartamento estava um pouco ultrapassado se considerarmos os novos conceitos de cores e acabamentos, mas com a boa distribuição interna e a dimensão dos ambientes não era nada que uma reforma consciente não solucionasse.

E foi assim, após o desenvolvimento do projeto de reforma e 45 dias de obras, a Cia de Arquitetura chegou a um excelente resultado com custo relativamente baixo. Os serviços executados foram pintura geral, aplicação de piso de madeira laminado sobre o piso existente nas áreas íntima e social, troca de todos acabamentos do banheiro e da cozinha, troca de todas luminárias, tomadas e interruptores e novos mobiliários. Ficou curioso para ver o resultado final? Então, venha com a gente.