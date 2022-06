15 armários e closets que você vai se apaixonar

Os quartos que têm espaço para um armário ou de um closet têm um charme a mais! Não importa se eles são pequenos ou grandes, o que importa é que sejam muito práticos e funcionais, com a finalidade de tornar a nossa vida mais fácil e organizada. Com isso, nossos vestidos, calças, camisas, casacos, sapatos e roupas em geral têm o seu lugar particular e tudo fica à mão na hora de escolher uma roupa.

Os closets são espaços pessoais e cada um irá encontrar a forma de organizá-lo: se por cores, por estações ou outra classificação. Mas antes de aprendermos como arrumá-lo, mostramos neste livro de ideias, 15 opções de closets e armários abertos, ideias para espaços pequenos ou grandes. Há para todos os gostos. É como entrar numa loja e escolher o item que você mais gosta e, claro, que se encaixa dentro do seu quarto. Vamos ao seu próximo projeto/sonho?! Bora lá!