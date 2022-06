Tetos falsos: 10 modelos funcionais e inspiradores!

Há uma infinidade de usos e formatos de tetos falsos. Eles podem ser construídos em qualquer ambiente da casa e têm diferentes funções, por exemplo, ajudam a esconder a iluminação, podem ser usados como molduras de portas ou para esconder um ar-condicionado. No entanto, seu papel vai muito além do funcional. Com um teto falso de placas de gesso, é possível dividir diferentes áreas da casa sem ter que recorrer a paredes ou ao concreto. Com um teto falso, você pode alongar visualmente um corredor, destacar a decoração de um teto antigo e dar profundidade a um quarto.

Neste livro de ideias, vamos mostrar 10 maneiras úteis e funcionais na hora de usar um teto falso. Venha com a gente e fique inspirado.