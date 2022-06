Como fazer a decoração de Natal perfeita!

O clima mais gostoso do ano, chegou. É natal. É festa. É renovação de esperança, reencontro e saudade. As famílias confraternizam entre si e os amigos chegam com um abraço caloroso. A casa está em festa. O bairro está em festa. Mesmo entre aqueles que são mais humildes ou os que preferem a solidão, a data chega com a sensação de que algo de diferente mexe com nosso espírito. E para que a sensação seja enriquecida de um jeito bem especial, nós ajudaremos você a compor uma decoração muito especial para o natal nos ambientes do seu lar, seja a sala ou a porta de entrada. São ideias simples, mas que compõem com perfeição todo o clima que a data nos pede. Opções que estão ao seu alcance, irão proporcionar momentos ainda mais felizes e que irão fazer do seu natal uma data completa, bem decorada e perfeita.

Uma atenção especial deve ser direcionada quanto à escolha das cores. O Natal é uma data conhecida pela grande utilização de elementos brancos ou vermelhos nos itens decorativos – exceto, claro, pela árvore de natal, naturalmente verde para que se remeta à natureza. Isto porque o vermelho é a cor do amor, principal sentimento celebrado na data. Outra cor muito utilizada na decoração são os tons de dourado, que representa as riquezas direcionadas como presentes ao menino Jesus. Este cuidado é essencial para que a harmonização seja a mais perfeita o possível, afinal, harmonia é sempre o tema do Natal em todos os sentidos.

Por isso, pensando nas formas de somar aos gostos mais refinados uma decoração econômica, sugerimos a você que mergulhe em nossas opções e se deixe inspirar pelas possibilidades de ter um natal muito bem decorado, sem precisar por a mão no bolso e, com isso, ter a chance de caprichar ainda mais na escolha do presente. Aproveite!