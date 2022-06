30 imagens inspiradoras de casas pré-fabricadas

Quando falamos de uma casa pré-fabricada nos vem à cabeça a imagem da construção convencional de madeira com um ar rústico, mas não é nada disso. As casas pré moldadas economizam tempo de construção, pois foram projetadas para facilitar a vida de quem quer uma casa própria, mas sem pesar muito no orçamento.

Uma casa pré-moldada pode demorar bem menos tempo para ficar pronta do que uma residência tradicional. As paredes são construídas nas fábricas, então chegam na obra, praticamente prontas. A instalação desses módulos, independente de qual seja, é muito simples e eficiente.

A preocupação com o meio ambiente tem fortalecido a construção que antes era deixada de lado, agora veio com toda força. Os materiais ecológicos estão sendo muito usados nas obras e que também são produzidos de forma ecológica para não agredir a natureza. As casas pré-fabricadas são feitas com diferentes acabamentos como betão, gesso, madeira ou metal. Por isso, hoje trazemos 30 modelos de casas para a sua inspiração. Vamos lá!