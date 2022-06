Renove a decoração da sua casa em 2016!

Uma das previsões de tendência em decoração para 2016 é que as pessoas vão dar preferência para elementos mais extravagantes e cheios de cor. Estofados recheados de formas e papéis de parede com grafismos nada discretos têm a vez no ano que chega. As peças coloridas e chamativas tem a capacidade de deixar o ambiente mais alegre e com mais vida. Ambientes que sigam um modelo de estilo puxado para o marroquino vão aparecer mais claramente. A mistura de estampas oferece um clima moderno e aconchegante para as casas. Essa nova tendência funciona principalmente para espaços largos ou ambientes que contem com mais de uma parede pintada em branco.