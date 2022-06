10 dicas para ganhar espaço em casa aproveitando os vãos e cantos

Nós aqui do homify já sabemos que quem está planejando uma casa pequena teme determinadas partes da casa. Isto porque dependendo do layout, alguns espaços são sacrificados e acabam sendo praticamente inutilizados. Este é o caso de cantos e vão de passagem, por exemplo corredores, áreas sob as escadas e quinas em geral.

Hoje preparamos um artigo com dicas geniais de nossos arquitetos que você pode anotar e levar para a sua casa. Esperamos que com estas dicas, você possa otimizar seu espaço e aproveitar seu lar ao máximo. Desta forma, áreas que costumam ser desperdiçadas tornam-se em grandes potenciais.

Venha conosco neste tour com ótimas dicas e ideias!