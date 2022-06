À procura de ideias? 25 fantásticos trabalhos em gesso cartonado e drywall

Atualmente, o gesso cartonado é um dos materiais utilizados por aqueles que querem ter um aspecto moderno casa sem gastar muito. Um trabalho fácil e leve, ele constitui basicamente algumas estruturas em placas tipicamente vendidas em tamanhos diferentes – que podem variar também de espessura.

Um dos problemas mais comuns de nossos leitores é a respeito da criação de divisões em um espaço aberto na casa, e [e aí que as estruturas em gesso cartonado são imbatíveis: você pode dividir a sala da cozinha com facilidade ao fazer esses ambientes permanecerem em comunicação direta. Outra solução que essas estruturas garantem é também ajudando na solução de armazenamento, com nichos integrados ou prateleiras diretamente na parede.

A verdade é que as placa de gesso podem se adaptar a qualquer forma que você quer, e, por esta razão, se mostrar um dos materiais mais versáteis para muitos problemas funcionais e estéticos de uma casa moderna – além, é claro, do fato de ser um baixo investimento! Continue nos acompanhando e inspire-se.