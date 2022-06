5 projetos de banheiros em 3D para inspirar você

O acolhimento e a elegância são marcas presentes neste lindo banheiro projetado para receber as visitas. O lavabo foi revestimento com tijolos branco à vista e conta com peças modernas, como o gabinete, a cuba em formato circular e a bica instalada diretamente na parede.

A presença do vaso com flores sobre o balcão traz vida e alegria ao cenário. O amplo espelho ao fundo é ótimo para dar sensação de maior profundidade.

O espaço do banho tem o piso em porcelanato amadeirado e divisões bem definidas com a presença do box. A organização é perfeita e garante o conforto no dia a dia.