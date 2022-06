30 tetos para uma sala de estar fantástica

Muitos comum em casas contemporâneas, o teto de gesso é geralmente constituído por uma superfície plana e leve, colocado abaixo do verdadeiro teto, o que determina uma diminuição na altura útil do cômodo em que ele é instalado. O teto pode ser realizado para atender às exigências estéticas ou para realizar um revestimento com material de isolamento térmico, acústico e resistente ao fogo. Em muitos casos, também é utilizado para receber um ou mais sistemas no compartimento que é formado entre o teto original e o teto de gesso.

Em geral, reduzindo a altura do ambiente é possível perceber que o ambiente se torna mais quente, por isso é importante que a casa tenha o pé direito bem alto. Hoje, oferecemos um total de 30 tectos que certamente irá guiá-lo em sua escolha!