Quais as metragens necessárias para a circulação da sua casa?

No quarto, dois itens merecem maior atenção quanto à metragem livre: a cama e guarda-roupa. Para as laterais da cama, a regra dos 60 cm ainda vale, não só para a circulação mas para levantar com segurança e até instalar um pequeno móvel.

Para os guarda-roupas, vale ter atenção no espaço que as gavetas e portas ocupam quando abertas, e deixar sempre uma pequena folga. Portas de correr também podem ser alternativas em móveis como esse.