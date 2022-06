42 fotos de closets econômicos que são fáceis de copiar

Existem muitas maneiras de organizar as roupas e acessórios. Algumas pessoas preferem armários abertos com tudo pendurado à vista, enquanto algumas preferem armários com portas ou closets totalmente reservados para entrar de cabeça no mundo da moda e sair dali pronto (a) para qualquer ocasião. Mas que o mobiliário que abriga as suas roupas é parte essencial do quarto, ninguém pode negar.

Se, por exemplo, você tivesse oportunidade de escolher, gostaria de manter a sua roupa livre de pó e dos olhos mais curiosos? Ou transformar o seu quarto quase em uma loja, onde tudo está à mão? Todas essas escolhas afetam o tamanho e a disposição do seu armário e os elementos necessários, como prateleiras, gavetas e cabides. Não se esqueça de levar em consideração qual é o tipo de disposição que suas peças pedem e pondere bem para não pesar no orçamento final! Hoje vamos mostrar 42 ideias para o guarda-roupa ou closet organizados por preço e facilidade de realização. Confira mais ideias para o seu quarto:

6 projetos perfeitos par você ter o quarto dos seus sonhos

14 dicas para ter um closet redondinho

Apartamento pequeno tem 5 bons segredos para parecer maior