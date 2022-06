homify 360°: Novo lar para uma jabuticabeira em Londrina

Mudar para uma casa nova é sempre um momento de muita emoção, pela mudança de ares e principalmente pela expectativa das novas experiências e alegrias a serem vivenciadas no novo lar. Mas e se você fosse tão apegado à árvore do seu antigo quintal, que lhe deu tantos frutos e a sombra sob a qual você brincou durante toda a sua infância, você mudaria assim mesmo e a deixaria para trás? A proprietária desta casa resolveu mudar-se com a árvore.

Localizada em Londrina, no norte do paraná, e projetada por Raffo Arquitetura, esta casa, além de uma jabuticabeira cativante no jardim, possui linhas retas, volumes puros, amplas aberturas e ambientes funcionais, confortáveis e agradáveis no seu interior.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto funcional e integrado com a natureza circundante, que proporciona aos moradores conforto, tranquilidade, contato com a natureza, jabuticabas e lazer.