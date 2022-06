7 closets abertos para quem tem mais roupas do que tempo livre

Comprar roupas é um desejo irresistível para muitas pessoas. Entre um caminho ou outro, sempre há alguma vitrine que desperte a vontade de levar alguns modelitos a mais para casa. Afinal, quem não gosta de ter à disposição boas opções para se sentir bem vestido?

Entre a compra e o acúmulo de coisas, há a dificuldade de se desfazer de algumas peças que às vezes nem estrearam no corpo. Com isso, acaba faltando espaço para organizar melhor cada opção e a relação com o guarda-roupas passa a não ser das melhores.

Para quem ama ter muitas opções de roupas disponíveis, um closet aberto pode ser perfeito. Este espaço é ótimo não só para melhorar a organização de suas peças, como também para facilitar o encontro do look perfeito para as melhores ocasiões.

Por isto, trouxemos 7 opções de closets com dicas para tornar sua vida mais fácil e suas roupas estarem sempre prontas. Confira todos os detalhes, copie as melhores ideias e se orgulhe ainda mais de cada look que comprou – mesmo sem saber quando ia utilizá-lo.