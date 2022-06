Roxo na decoração de dormitórios

Os dormitórios talvez sejam o cômodo mais íntimo de qualquer casa, perdendo apenas para os banheiros privados. Decorar um quarto e fazer refletir nele a nossa personalidade é sempre uma tarefa divertida, mas que muitas vezes pode nos trazer certas dores de cabeça, dadas as infinitas opções entre quais podemos escolher na hora de planejar qualquer espaço.

Muitas são as cores que podemos utilizar em nossos dormitórios, e elas podem exercer um papel fundamental na hora de criar o clima perfeito para esse tipo de cômodo, seja ele mais vibrante, mais relaxante ou um mix entre os dois. Por ser uma cor polêmica e de certa maneira mística, o roxo não é tão comumente utilizado na decoração de quartos de dormir.

Mas para os que acreditam nas linhas de pensamento que associam as cores à diferentes emoções e atrações, o roxo possui uma simbologia especial: representa a prosperidade, o respeito, a nobreza, a magia, a intuição e a espiritualidade. Nada mal, não é? Para os que querem trazer mais esses padrões para dentro de suas vidas, nada melhor do que utilizar o roxo em seu próprio quarto, mesmo que seja em pequenos detalhes, e não somente através de amplas paredes pintadas com a cor. Essa semana, resolvemos garimpar alguns dormitórios nas páginas do homify que utilizam a cor de alguma maneira em sua decoração. Confira à seguir, e, se gostar, leve um pouco dessa cor mágica para dentro do seu templo pessoal!