homify 360°: O charme de um loft industrial

As paredes foram originalmente construídas com tijolos à vista foram pintas em bege. O piso revestido de madeira escura contrasta as cores das paredes e de algumas peças do mobiliário. O mesmo revestimento de madeira cobra o piso da cozinha americana. A ausência de paredes separatórias torna o ambiente mais amplo e claro – iluminado!

A decoração escolhida para compor os ambientes desse loft possuem um toque moderno e leve mas ao mesmo tempo mantém a solidez de um espaço com características masculina. Além do sofá e poltrona com design sofisticado a sala de estar também conta com um TV rack que comporta o home-theater e alguns outros objetos de decorativos.