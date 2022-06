10 lindos jardins de inverno para sua casa

As pedras que revestem uma das paredes deste ambiente, combinam perfeitamente com o espaço criado ao fundo para ser um jardim de inverno, com fonte e pedrinhas no chão.

Nota-se que não é necessário um espaço cheio de verde para ser um jardim de inverno. Vasos de plantas e flores se espalham pelo ambiente, mas um cantinho, coberto por uma pérgola, dá o tom do jardim interno.