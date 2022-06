Toque rústico: decore com madeira

Madeira e artesanato integrados num ambiente contemporâneo são itens de decoração com ar provençal que elevam a sofisticação do espaço quando bem aplicados. Móveis com aspecto bruto e material de textura natural podem aplicar-se não somente ao estilo rústico mas também ao escandinavo, oriental, minimalista e clássico, entre outros, adotando uma temática moderna. De todas as maneira, seja qual for a tendência que o décor do seu lar siga, é possível fazer desse elemento um artigo ultra arrojado.

A qualidade do design e o acabamento dos objetos devem ser levados em conta. Produtos de alto padrão acrescentam estirpe ao conceito da sua sala de estar ou de jantar, por exemplo. Também aquecem e criam contrapontos com a mobília e o revestimento no geral.

Curinga, essa matéria prima pode ser usada de inúmeras maneiras, entre revestimento de paredes e pisos à mobília da casa. Inspire-se com esses looks que a homify separou especialmente para você ter ideias de como a madeira pode transformar a sua casa com muito charme e identidade.