6 ambientes com décor descolado

Se você gosta de espaços ecléticos que unem espontaneidade à funcionalidade este projeto da Bá Boa Arquitetura é a inspiração ideal! Este projeto desenvolvido em parceria com Andrya kohlmann Design & Concept reflete características contemporâneas de uma maneira moderna e descolada. A combinação de elementos como a madeira e o betão é uma aposta que tem se popularizado cada vez, sendo uma grande tendência. No entanto a escolha da decoração é o que torna o espaço realmente despojado. As cadeiras assinadas por Charles & Ray Eames, 1950 no modelo Eames Plastic Armchair deixam a sala de jantar mais alegre e moderna. Os posters na parede que dá acesso para a escada acrescentam um ar animado e descontraído.