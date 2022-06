5 ideias para decorar com móveis rústicos!

A madeira é um material ancião – desde o início dos tempos ela tem sido utilizada para construção – em suas diversas versões com ela é possível produzir peças nobres ou em conta. Hoje, sua versão mais crua e natural tem se tornado muito popular. Quanto mais rústica e rica em diferentes texturas mais aconchegante a peça de madeira se torna.

Muitos profissionais do universo da arquiteta e decoração, estão apostando cada vez mais no planejamento de projetos com conceitos sustentáveis e naturais, que além de ser beneficial ao meio ambiente também acrescenta uma energia acolhedora e super convidativa. Para quem gosta do calor da madeira, fique sabendo que há diversas maneiras de utilizar peças desse material sem precisar fazer grandes alterações à decoração já existente. A diversidade e riqueza desse da madeira pode ser facilmente adequada em todos os espaços. Hoje nós iremos mostrar, algumas ideias para acrescentar um toque rústico e natural em sua casa, confira!