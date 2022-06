Estantes na decoração!

Para os mais causais esta estante minimalista ganha vida através de seus objetos! O segredo para uma estante interessante não está no design da própria, mas sim nas peças e no ornamentos que vão preencher o espaços. Nesse exemplo, em particular miniaturas, livros, vasos e skateboards foram a escolha da vez! A sala ficou ousada e com a dose certa de informalidade!