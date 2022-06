Uma casa holandesa magnífica!

A arquitetura holandesa tem tido destaque no panorama mundial dessa arte nas últimas décadas. A maneira como seus arquitetos e arquitetos concebem seus projetos está muito vinculada com as condições que o país oferece. Localizada na região europeia conhecida como Países Baixos, a qual também inclui a Bélgica, a Holanda possui releve plano em sua quase totalidade. Técnicas pioneiras de engenharia permitem que os holandeses possam drenar grandes áreas alagadas (inclusive áreas marítimas) e construir suas fundações a poucos metros do lençol freático.Essa técnicas arrojadas devem ser sempre aliadas ao clima frio e chuvoso no inverno e ameno no verão. Enquanto em cidades europeias, como Paris e Roma, o calor pode estar atingindo temperaturas muito altas, elas nunca são mais do que uma onda passageira para os países baixos.

A residência que apresentamos aqui hoje, projetada pelo escritório Reitsen and Partners, explora o clima tão particular das cidades holandesas da maneira mais proveitosa possível em uma casa que, olhando de fora, lembra uma choupana ou mesmo um chalé feito de tijolos aparentes. Este poderia ser o cenário para um filme romântico, mas na verdade é uma espetacular residência projetada com arrojo e extrema delicadeza na escolha dos materiais e na seleção de uma leve palete de cores. Mostraremos tudo isso agora!