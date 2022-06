Cenário de filme, uma verdadeira casa no lago!

Casas a beira de um corpo d'água, seja mar, um de rio, lago ou represa, sempre causa fascínio nos moradores, que tem uma bela vista de suas janelas todos os dias da semana, e em visitantes, os quais ficam frequentemente deslumbrados com o mero pensamento de como seria habitar, fazer de um lugar daquele o seu lar. Foi com a sabedoria de que assim as pessoas se sentem nesses ambientes que o escritório norte-americano Uptic Studios projetou esta lindíssima casa nas margens rochosas do Lago Couer D'alene, o qual empresta seu nome à casa.

O primeiro desafio foi certamente a orientação da casa, a qual deveria ser firmemente fundada na rocha costeira e ter vista privilegiada do lago a partir da maioria de seus cômodos. Desta maneira encontrou-se a solução de colocá-la em níveis diferente, pois, em pavimentos distintos, o uso simultâneo de ambientes poderia ocorrer entre os membros da família ou convidados, ou até mesmo uma grande reunião na varanda da casa, a qual se projeta para o lago de modo lançar seus usuário no ar e quase sob a água, num movimento de ousadia e confiança estrutural. Os pinheiros e coníferos, típicos do estado de Idaho, no norte dos Estados Unidos, fazendo fronteira ao frio Canadá, dão o pano de fundo perfeito para aqueles que veem a casa a partir do lago e apenas podem imaginar o que existe entre as paredes de madeira da simpática construção feira na encosta do morrote.