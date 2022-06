Uma casa de família moderna e confortável!

Com 220 metros quadrados de área residencial, esta casa construída nos Estados Unidos foi pela pelo Uptic Studio para uma senhora que, após viver toda sua vida numa fazenda, decidiu se mudar para a cidade para poder viver mais próxima aos filhos e aos netos e netas. Uma de suas exigências era que as crianças pudessem usufruir da casa construindo uma memória no lugar, uma memória afetiva que sempre tivesse a casa e seus arredores como um lugar no qual passaram excelentes momentos ao lado da avó.

Assim o escritória a projetou. Seus diversos níveis brincam com os volumes e fazem com que todos sempre estejam a vista nas varandas desnudas de material e através das janelas que enxergam todo o entorno. O bairro e a rua repletos de vegetação criam um clima de recreação e fazem com que a senhora acostumada a viver no ambiente rural tenha ao menos uma referência da qual nunca se desligar e não estranhar a nova casa: a natureza. Desta maneira, preserva-se a memória antiga e se cria-se uma casa disposta a fazer parte de novas memórias, sejam elas da avó ou dos netos e neta. Afina de conta, o que é a arquitetura senão um cenário e um ator repletos de afetividade e amor para com os que a habitam e frequentam?