Uma casa que olha para o oceano!

Viajar para a praia com a família ou com os amigos e amigas é sempre uma experiência sensacional. Mas e viver na praia? Não, não estamos falando de viver nas proximidades da praia, num daqueles chamados apartamentos de praia . Estamos falando de uma casa de fato na praia! É nestes moldes que o arquiteto francês Cyril Dulai concebeu uma linda casa de madeira em meio às areias de uma praia localizada na França, entre a fronteira com a Espanha e a cidade francesa de Bordeaux, defronte ao Golfo de Biscaia. A peculiaridade, entretanto, está em esta casa ser estabilizada por uma fundação de concreto (por conta da não tão confiável estabilidade que a areia poderia oferecer) onde seus pilares repousam. Isto faz com que as possibilidades de construção sejam praticamente as mesmas de uma casa comum construída em terra firme .

A rala vegetação presente na praia não encontra objeção dos moradores ou frequentadores para ali continuar, enfatizando o aspecto de uma casa de repouso ou verão, quase como um grande chalé de madeira construído nas montanhas, com a diferença de que aqui sua paisagem não vê um vale ou uma floresta, mas sim um imenso mar azul de águas tranquilas que banham a praia de Saint Girons.